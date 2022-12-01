Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловік

За словами Валентина Резніченка, голови ДніпроОВА, росіяни ударили з важкої артилерії по Нікополю.
У результаті зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.
Також у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.
Деталi атаки уточнюються.
Читайте також:
Автор:
Будьте уважні!
У Кам'янському жінка продавала фейкових маленьких собачок.
Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко приготував торт із грошей.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не…