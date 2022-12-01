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  • Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловік

Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловік

Сьогодні 16:15
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Сьогодні пообіді під час повітряної тривоги окупанти обстрiляли Нікопольщину.

Новости Днепра про Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловік

За словами Валентина Резніченка, голови ДніпроОВА, росіяни ударили з важкої артилерії по Нікополю.

У результаті зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.

Також у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

Деталi атаки уточнюються.

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Новости Днепра про Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловікУкраїнська

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