Пообіді окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю: постраждав 56-річний чоловік

Сьогодні пообіді під час повітряної тривоги окупанти обстрiляли Нікопольщину.

За словами Валентина Резніченка, голови ДніпроОВА, росіяни ударили з важкої артилерії по Нікополю.

У результаті зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.

Також у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

Деталi атаки уточнюються.

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