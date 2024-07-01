Понівечений магазин, поранені 7 людей: наслідки ворожої атаки по Дніпру та області 1 липня

Ворог поцілив по Дніпру балістикою.

Про це доповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі й оприлюднив наслідки ворожої атаки на Дніпро та область 1 липня.

У місті постраждали 7 людей, серед них – 15-річний хлопець. Госпіталізували поранену жінку, всі інші лікуватимуться вдома.

Пошкоджено супермаркет, понівечені дахи та вікна у будівлях поблизу. Інформація про наслідки уточнюєтся.

Ввечері та вночі під ударом агресора у черговий раз опинилась Нікопольщина: дронами-камікадзе та артилерією ворог поцілив по місту, Марганецькій та Мирівській громадах.

Внаслідок атаки потрощені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електроперелач та газогін.

Окрім того, зайнялося поле з пшеницею, було знищено понад 2 га.

Постраждалих немає. Інші наслідки уточнюються.

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