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Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував Дніпропетровщину

Сьогодні 07:44
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Агресор у черговий раз бив по Нікопольщині.

Новости Днепра про Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував Дніпропетровщину

Увечері 28 липня ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та БпЛА. Поцілив по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. 

Внаслідок атаки понівечений приватний будинок, пошкоджені чотири теплиці та 5 господарських споруд. 

Вранці 29 липня агресор атакував район дронами-камікадзе.

Є і хороші новини – вночі над областю знищили один розвідувальний дрон та 5 шахедів, а також ракету

Потрощене російське залізяччя пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава, – зазначив у дописі Сергій Лисак.

На щастя, постраждалих немає.

Фото наслідків:

Нагадаємо, вчора через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей.

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Новости Днепра про Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував ДніпропетровщинуУкраїнська

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#атака дронами #
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