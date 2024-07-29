Понівечений будинок та господарські споруди: ввечері ворог атакував Дніпропетровщину

Увечері 28 липня ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та БпЛА. Поцілив по Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
Внаслідок атаки понівечений приватний будинок, пошкоджені чотири теплиці та 5 господарських споруд.
Вранці 29 липня агресор атакував район дронами-камікадзе.
Є і хороші новини – вночі над областю знищили один розвідувальний дрон та 5 шахедів, а також ракету.
Потрощене російське залізяччя пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава, – зазначив у дописі Сергій Лисак.
На щастя, постраждалих немає.
Фото наслідків:
Нагадаємо, вчора через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали двоє дітей.
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