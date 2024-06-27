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Понівечені вікна та дитячі іграшки: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину пошкоджені дитсадок та ліцей

Сьогодні 08:19
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Пізно ввечері ворог атакував область.

Новости Днепра про Понівечені вікна та дитячі іграшки: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину пошкоджені дитсадок та ліцей

Про наслідки доповів очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі та опублікував фото.

У Криворізькому районі працювало ППО – збили ворожий шахед.

Агресор атакував Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок цього були понівечені будівлі дитсадка та ліцею, 5 багатоповерхівок, покинута будівля та 2 авто. 

Зранку 27 червня по Марганецькій громаді ворог вдарив дроном-камікадзе та артилерією.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог понівечив 2 будівлі медзакладу: внаслідок атаки на Нікополь постраждала жінка.

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Новости Днепра про Понівечені вікна та дитячі іграшки: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину пошкоджені дитсадок та ліцейУкраїнська Новости Днепра про Понівечені вікна та дитячі іграшки: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину пошкоджені дитсадок та ліцейРусский

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