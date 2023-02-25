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  • Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні 08:51
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Ніч 25 лютого минула на Дніпропетровщині не спокійно. Із важкої артилерії ворог 9 разів обстріляв Нікопольський район. Зокрема постраждав сам Нікополь, а також Марганець.

Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних, проте населені пункти зазнали значних руйнувань. 

Про наслідки обстрілів розповів у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

Так, у Нікополі понівечені одразу три ліцеї, пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Руцнувань зазнали 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Пошкоджені газогони та лінія електропередач.

Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

У Марганці від російських снарядів постраждали 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Вогнем була охоплена машина, проте наразі пожежу вже ліквідували. 

Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Обстеження територій досі триває. Лисак закликав людей не ігнорувати тривогу та побажав співвітчизникам тихого дня. 

Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії Новости Днепра про Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

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