Понівечені три ліцеї, адмінбудівля, житлові будинки: окупанти за ніч 9 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних, проте населені пункти зазнали значних руйнувань.
Про наслідки обстрілів розповів у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Так, у Нікополі понівечені одразу три ліцеї, пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. Руцнувань зазнали 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Пошкоджені газогони та лінія електропередач.
У Марганці від російських снарядів постраждали 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Вогнем була охоплена машина, проте наразі пожежу вже ліквідували.
Обстеження територій досі триває. Лисак закликав людей не ігнорувати тривогу та побажав співвітчизникам тихого дня.
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