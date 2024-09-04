Понівечені школи та житлові будинки: внаслідок атаки на Львів є загиблі, серед постраждалих – діти

Ворог обстріляв Львів.

Рано вранці 4 вересня ворог обстріляв Львів. За даними міського голови Андрія Садового, атака здійснювалася ракетами та шахедами.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння житлових будинків.

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома, – повідомив Андрій Садовий.

У багатьох будинках на декількох вулицях вибило вікна. Є загиблі та постраждалі.

Станом на 08:02, як повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький, вже відомо про 3 загиблих. Попередньо, серед них 14-річна дівчина та 50-річна жінка, яка працювала медсестрою-акушеркою в одній з поліклінік міста. Особу загиблого чоловіка встановлюють.

За повідомленням Андрія Садового, декілька поранених знаходяться у важкому стані. До медиків звернулися 35 людей, з них – п’ятеро дітей.

Понівечено більше 50 будинків, школи, уражено 2 медичних об’єкти.

На місці працюють всі профільні служби, триває розбір завалів.

Нагадаємо, сьогодні росіяни влучили ракетою в цивільний об’єкт у Кривому Розі: є постраждалі, серед них – дитина.

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