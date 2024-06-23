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  • Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини

Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини

Сьогодні 19:08
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Сьогодні ворог знову обстрілював населені пункти Нікопольщини.

Новости Днепра про Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По населених пунктах Нікопольщини росіяни били цілий день. Здебільшого дронами-камікадзе. Двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів. Під ударом був райцентр. Потерпали і громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, — йдеться у дописі голови ОВА.

У місті Нікополь понівечено майно місцевих мешканців. Пошкоджені 10 приватних будинків та 7 господарських споруд.

Ушкоджень зазнав продуктовий магазин, зачепило і автівку. А ще паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач. 

Обійшлося без жертв та постраждалих. 

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Річпорту сталася смертельна ДТП.

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Новости Днепра про Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах НікопольщиниУкраїнська

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