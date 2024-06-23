Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини

Сьогодні ворог знову обстрілював населені пункти Нікопольщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По населених пунктах Нікопольщини росіяни били цілий день. Здебільшого дронами-камікадзе. Двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів. Під ударом був райцентр. Потерпали і громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, — йдеться у дописі голови ОВА.

У місті Нікополь понівечено майно місцевих мешканців. Пошкоджені 10 приватних будинків та 7 господарських споруд.

Ушкоджень зазнав продуктовий магазин, зачепило і автівку. А ще паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Річпорту сталася смертельна ДТП.

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