Понівечені будинки та магазин: ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По населених пунктах Нікопольщини росіяни били цілий день. Здебільшого дронами-камікадзе. Двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів. Під ударом був райцентр. Потерпали і громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, — йдеться у дописі голови ОВА.
У місті Нікополь понівечено майно місцевих мешканців. Пошкоджені 10 приватних будинків та 7 господарських споруд.
Ушкоджень зазнав продуктовий магазин, зачепило і автівку. А ще паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Річпорту сталася смертельна ДТП.
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