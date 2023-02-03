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Понад десяток нових випадків Covid-19: яка ситуація із коронавірусом у Дніпрі

Сьогодні 20:30
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Минулої доби в Дніпрі коронавірусну хворобу зафіксували ще у 17 людей.

Новости Днепра про Понад десяток нових випадків Covid-19: яка ситуація із коронавірусом у Дніпрі

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

За добу у Дніпрі лабораторним центром було виявлено 17 випадків Covid-19. Одужали 35 людей, на стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.

Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 260 щеплень від Covid-19. Станом на 03.02.23 у місті зроблено 1107455 щеплень від Covid-19.

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Новости Днепра про Понад десяток нових випадків Covid-19: яка ситуація із коронавірусом у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Понад десяток нових випадків Covid-19: яка ситуація із коронавірусом у ДніпріРусский

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