Понад десяток нових випадків Covid-19: яка ситуація із коронавірусом у Дніпрі

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.
За добу у Дніпрі лабораторним центром було виявлено 17 випадків Covid-19. Одужали 35 людей, на стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.
Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 260 щеплень від Covid-19. Станом на 03.02.23 у місті зроблено 1107455 щеплень від Covid-19.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі під час пожежі у приватному будинку загинув…
27 січня поблизу населеного пункту Дружба Донецької області, захищаючи незалежність…
Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від…
Улітку 2017 року у Дніпрі пройшов фестиваль стріт-арту Mural Fest…