Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Понад 700 азовців досі у полоні: мешканці Дніпра вийшли на мирну акцію

Сьогодні 17:53
просмотров

Рік тому оборонці Азовсталі отримали наказ завершити оборону міста.

Новости Днепра про Понад 700 азовців досі у полоні: мешканці Дніпра вийшли на мирну акцію

У суботу, 20 травня, мешканці Дніпра зібралися на Фестивальному причалі, щоб нагадати про те, що оборонці Маріуполя уже рік перебувають в полоні росіян. На акцію прийшло декілька десятків дніпрян з плакатами та прапорами. 

Станом на зараз, у полоні перебуває ще 700 “азовців”.

Сьогодні виповнюється рік, відколи останній оборонець Маріуполя вийшов з “Азовсталі” за наказом. Після 86 днів оборони міста в надважких умовах, безперервних боїв і бомбардувань, смертей побратимів, поранень і втрати кінцівок, задля порятунку важкопоранених, які більше не могли тримати зброю у руках, ми вийшли у полон, – ідеться у повідомленні Азову.

Сьогодні в Україні та закордоном люди зібралися для того, щоб нагадати про захисників, які досі чекають звільнення з полону. 

Читайте також:

Новости Днепра про Понад 700 азовців досі у полоні: мешканці Дніпра вийшли на мирну акціюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У пробах питної води, яку взяли в Дніпрі та області знайшли незначні відхилення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    У пробах питної води, яку взяли в Дніпрі та області знайшли незначні відхилення

    Але нічого смертельного.

    Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:30
    Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

    У Дніпрі загорівся приватний будинок.

    «Пункт призначення» по-дніпровськи: на Антоновича із вантажівки посипалася цегла (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:49
    «Пункт призначення» по-дніпровськи: на Антоновича із вантажівки посипалася цегла (ВІДЕО)

    Щоправда, автомобіль був забитий не дровами, як у відомому фільмі…

    У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє

    Дитина пішла з дому та зникла.

    Наверх