Понад 700 азовців досі у полоні: мешканці Дніпра вийшли на мирну акцію

Рік тому оборонці Азовсталі отримали наказ завершити оборону міста.

У суботу, 20 травня, мешканці Дніпра зібралися на Фестивальному причалі, щоб нагадати про те, що оборонці Маріуполя уже рік перебувають в полоні росіян. На акцію прийшло декілька десятків дніпрян з плакатами та прапорами.

Станом на зараз, у полоні перебуває ще 700 “азовців”.

Сьогодні виповнюється рік, відколи останній оборонець Маріуполя вийшов з “Азовсталі” за наказом. Після 86 днів оборони міста в надважких умовах, безперервних боїв і бомбардувань, смертей побратимів, поранень і втрати кінцівок, задля порятунку важкопоранених, які більше не могли тримати зброю у руках, ми вийшли у полон, – ідеться у повідомленні Азову.

Сьогодні в Україні та закордоном люди зібралися для того, щоб нагадати про захисників, які досі чекають звільнення з полону.

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