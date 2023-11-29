Понад 600 злочинців увійшли до реєстру педофілів: хто має до нього доступ

29 листопада Офіс генпрокурора завершив наповнення “реєстру педофілів” – переліку людей, яких засудили за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей. Понад 600 злочинців внесли до бази.
“Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей”, – додали у пресцентрі.
До реєстру людина може потрапити, якщо суд визнав її винною у вчиненні злочину. Вносяться такі відомості:
Реєстр не буде загальнодоступним, але окрім правоохоронців до нього отримають доступ директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.
Таким чином посадовці зможуть забезпечити дітей від педофілів, які можуть спробувати влаштуватися на роботу до шкіл чи садочків або інших установ, де багато дітей.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі викрили власників мережі валютних обмінників, які привласнили гроші…