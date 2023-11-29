Понад 600 злочинців увійшли до реєстру педофілів: хто має до нього доступ

В Україні сформували реєстр педофілів.

29 листопада Офіс генпрокурора завершив наповнення “реєстру педофілів” – переліку людей, яких засудили за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей. Понад 600 злочинців внесли до бази.

До реєстру увійшли також ті люди, які “погасили” свою судимість. У майбутньому перелік будуть оновлювати, але зараз додали усіх злочинців, які коли-небудь притягалися до відповідальності за домагання, розбещення чи сексуальне насильство над дітьми.

“Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей”, – додали у пресцентрі.

До реєстру людина може потрапити, якщо суд визнав її винною у вчиненні злочину. Вносяться такі відомості:

прізвища, імені, по батькові засудженого;

дати народження;

місця проживання чи перебування;

злочину, за який його було засуджено;

дані про кримінальне покарання;

інформацію про відбуте покарання.

Хто отримає доступ до реєстру?

Реєстр не буде загальнодоступним, але окрім правоохоронців до нього отримають доступ директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Таким чином посадовці зможуть забезпечити дітей від педофілів, які можуть спробувати влаштуватися на роботу до шкіл чи садочків або інших установ, де багато дітей.

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