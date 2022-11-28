Понад 30 снарядів: голова ДніпроОВА про ситуацію на Дніпропетровщині

Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.
Минулося без постраждалих. Деталі наразі атак з’ясовуються.
«У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
Та не втрачайте пильності. Звучить сирена – переходьте у безпечні місця», – написав Валентин Резніченко.
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