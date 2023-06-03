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  • Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Сьогодні 10:54
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В Індії у п'ятницю, 2 червня, о 19:20 за місцевим часом (близько 17:00 за київським часом) недалеко від міста Баласор сталася масштабна залізнична аварія.

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

За попередньою інформацією, поїзд «Шалімар-Коромандель» зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес «Есвантпур-Хаора». Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях.

Про це повідомляють ЗМІ.

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Щонайменше 288 людей загинули, близько 900 отримали травми різної тяжкості.

Як заявили представники залізниці, на місці трагедії вже завершено рятувальну операцію та розпочалися відновлювальні роботи.

Протягом ночі на місці аварії працювали 1200 рятувальників зі 115 машинами швидкої допомоги, 50 автобусами та 45 мобільними медичними пунктами.

Суботу, 3 червня, в штаті оголосили днем ​​жалоби.

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Читайте також:

Новости Днепра про Понад 280 загиблих та майже тисяча постраждалих: в Індії сталася масштабна залізнична аваріяУкраїнська

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