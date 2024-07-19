Понад 138 млн збитків: посадовець з Дніпропетровщини причетний до всеукраїнської схеми із розкрадання коштів на ЗСУ

Начальника квартирно-експлуатаційного управління з Дніпропетровщини підозрюють у збагаченні на ЗСУ.

Правоохоронці здійснили “масштабну спецоперацію”, у ході якої провели 70 обшуків і повідомили про підозру 30 людям, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зокрема, начальнику квартирно-експлуатаційного управління Дніпропетровщини закидають розкрадання грошей, які виділяли на потреби армії.

Його та ще зо три десятки осіб викрили на закупівлях за завищеними цінами палива, електроенергії, газу, меблів, паливної деревини та проведенні будробіт на об’єктах військової інфраструктури. Загальна сума збитків сягнула понад 138 млн грн. . Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні»

Один з підозрюваних навіть збагатився землею, комерційним майном та речами на 11,7 млн грн. Авжеж, оформлював на інших людей.

До всеукраїнської оборудки причетні начальники управлінь та відділів з 11 регіонів України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: