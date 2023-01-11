Поминальні дні у 2023 році: коли йти на цвинтар та що не можна робити

Батьківська або поминальна субота – це день особливого поминання свої родичів та усіх християн. В ці дні у церквах проводять спеціальні служби, а рідним померлих варто відвідати могили батьків на кладовищі або замовити панахиду за ними. Зазвичай дати, коли в Україні відзначають батьківські суботи змінні та залежать від дат основних церковних свят. Журналісти dnepr.info дізнались, коли в цьому році в Україні будуть відзначати батьківські суботи.

Коли відзначають

Перша в цьому році – 18 лютого. Це Вселенська або її ще називають «Мˋясопусна поминальна субота». Розпочинається за два тижні до Великого Посту.

11 березня настає друга батьківська субота Великого Посту.

18 березня – третя батьківська субота Великого Посту.

25 березня – четверта батьківська субота Великого Посту.

У Великий Піст поминальні суботи встановлені для того аби за покійних родичів люди продовжували молитись. Під час посту неможливі звичайні щоденні поминання покійних та проведення літургій кожен день. Через це і «запроваджені» такі суботи.

25 квітня відзначається Радониця або Проводи. Настає через тиждень після Великодня. В цей день потрібно не сумувати за померлими, а радіти тому що вони «отримали» вічне життя. В суботу потрібно навідатись до могили покійного, а також відвідати церкву.

3 червня настає Троїцька або Вселенська субота перед святом П’ятидесятниці або Святої Трійці. Передує початку Апостольського посту. У Вселенську батьківську суботу проводять вселенські панахиди – в церквах моляться про відпущення гріхів усім покійним і дарування їм вічного життя.

10 червня – поминальна субота перед Петровим постом.

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом.

7 жовтня – Покровська поминальна субота, що передує святу Покрова Пресвятої Богородиці. Спочатку цей день був встановлений в пам’ять про православних воїнів, загиблих за Батьківщину. Тож в цей день можна помолитись не тільки за померлих рідних, а й усіх українських військових, що загинули боронячи нашу країну.

В цей день не тільки відвідують церкву та могили родичів, а й готують поминальний обід з куті та узвару. За традицією за столом лишають порожні стільці за кількістю померлих близьких.

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота передує дню пам’яті святого Димитрія Солунського.

11 листопада – Кузьміна субота.

18 листопада – Михайлівська субота. Зазвичай відзначається перед Днем пам’яті архистратига Михаїла

25 листопада – батьківська субота перед Філіповським або Різдвяним постом.

Що можна робити

В ці дні потрібно відвідати церкву або піти на могилу до рідних чи друзів. До храму можна приносити поминальні записки аби померлих згадали під час служби. Імена на записці потрібно писати у родовому відмінку. Також до церкви за бажанням можна принести хліб, крупи, олію, борошно, печиво, цукор, цукерки, сіль. Все це потрібно залишити на спеціальному поминальному столі. Не можна нести алкоголь або м’ясо. Це продукти для поминання, забирати їх з собою додому не можна. Пом’янути рідних можна і вдома, а продукти роздати знайомим та сусідам аби вони теж згадали про померлого.

Що не можна робити

В ці дні не можна працювати на городі, займатись тяжкою роботою, казати про померлих погані слова або сварити їх. Також не можна пити алкоголь на кладовищі, сваритись з кимось, розпускати плітки, брати до рук карти, займатись ворожінням та мстити. В цей день не можна відмовляти людям в допомозі.

Крім цього, не варто гучно відзначати свята, танцювати або слухати музику, голосно сміятись, їсти м’ясні продукти. Цікаво, що не можна і багато плакати за покійними та називати їх померлими. Вважається, що в ці дні вони мають сильний зв’язок з живими. Їм можна лише дякувати за все те добре, що вони зробили під час життя.

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