Помідор з “сюрпризом”: у відомому кафе в Дніпрі не миють овочі перед подачею (ВІДЕО)

Помідори були з "сюрпризом".

Мешканці Дніпра поскаржилися на ресторанчик Confetti, що в ТРК Appolo. За словами містян, кухарі не миють овочі перед подачею. До такого висновку клієнти дійшли після того, як знайшли на помідорі наклейку.

Судячи з відео, яке опублікували дніпряни в соцмережах, на приготованому помідорі дійсно залишилася наліпка, яку зазвичай наклеюють на овочі в магазинах. Чи зверталися клієнти до адміністраторів закладу з претензіями – не уточнюється.

Ймовірно, на кухні була запара, тому працівники не помітили наліпку й не віддерли її, або припущення клієнтів правдиві та в закладі дійсно нехтують гігієною і не миють овочі.

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