Померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

У актриси останні роки були серйозні проблеми зі здоров’ям. Про її смерть повідомило пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на директора театру “Ленком” Марка Варшавера.
“Пішла з життя Інна Михайлівна Чурікова, це сталося півгодини тому в лікарні”, – прокоментував Варшавер.
Інна Чурикова – радянська і російська акторка, народна артистка СРСР. Вона зіграла у таких популярних фільмах і серіалах: “Морозко”, “У вогні броду немає”, “Той самий Мюнхгаузен”, “Васса”, “Військово-польовий роман”, “Ширлі-мирлі” та багатьох інших.
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Анна Кравчук
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