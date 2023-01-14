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Померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

Сьогодні 14:37
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14 січня померла народна артистка СРСР Інна Чурикова. Їй було 79 років.

Новости Днепра про Померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

У актриси останні роки були серйозні проблеми зі здоров’ям. Про її смерть повідомило пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на директора театру “Ленком” Марка Варшавера.

“Пішла з життя Інна Михайлівна Чурікова, це сталося півгодини тому в лікарні”, – прокоментував Варшавер.

Інна Чурикова – радянська і російська акторка, народна артистка СРСР. Вона зіграла у таких популярних фільмах і серіалах: “Морозко”, “У вогні броду немає”, “Той самий Мюнхгаузен”, “Васса”, “Військово-польовий роман”, “Ширлі-мирлі” та багатьох інших. 

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Новости Днепра про Померла зірка радянського кіно Інна ЧуриковаУкраїнська Новости Днепра про Померла зірка радянського кіно Інна ЧуриковаРусский

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