Померла акторка Керсті Еллі, відома за фільмом “Я і моя тінь”

Зірка померла після нетривалої боротьби з раком.

У віці 71 року померла американська акторка Керсті Еллі, яка була найбільш відомою за роллю у ситкомі “Будьмо” та іншими комедійними ролями. Про це пише BBC з посиланням на її родину.

“Із сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, невтримна та любляча мати померла”, — написали діти акторки. Причиною смерті Еллі стало онкологічне захворювання, проте, який саме це був тип раку, не уточнюється. Однак родичі зазначають, що його “виявили нещодавно”. Акторка пішла з життя в оточенні своїх найближчих родичів. “Якою б визначною вона не була на екрані, вона була ще більш дивовижною матір’ю та бабусею”, — йдеться у заяві родини.

Протягом своєї кар’єри Керсті Еллі зіграла у багатьох фільмах та серіалах. Найбільш відомою вона була за роллю Ребекки Гов у ситкомі “Будьмо”, за яку отримала премію “Еммі”. Загалом вона з’явилася в 147 епізодах цього комедійного шоу, що виходило з 1987 по 1993 рік.

Також в акторському здобутку Еллі є ролі у стрічках “Зоряний шлях 2: Гнів Хана”, “Двоє: Я і моя тінь”, “В бідності і в багатстві” та кількох частинах комедії “Дивись, хто говорить”.

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