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Помер зірка “Гаррі Поттера” актор Роббі Колтрейн

Сьогодні 20:30
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Шотландський актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років

Новости Днепра про Помер зірка

Роббі Колтрейн відомий широкій публіці за роллю Рубеуса Геґріда в серії фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Актор також відомий за ролями в таких проектах, як «Міські легенди», «Національне надбання» і багатьох інших.

Подробиці смерті Роббі Колтрейна не уточнюються.

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