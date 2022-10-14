Помер зірка “Гаррі Поттера” актор Роббі Колтрейн

Роббі Колтрейн відомий широкій публіці за роллю Рубеуса Геґріда в серії фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Актор також відомий за ролями в таких проектах, як «Міські легенди», «Національне надбання» і багатьох інших.
Подробиці смерті Роббі Колтрейна не уточнюються.
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