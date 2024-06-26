Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

Сьогодні 16:11
просмотров

Помер археолог, працівник Дніпровського історичного музею імені Яворницького та військовий Володимир Ходас.

Новости Днепра про Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

Володимир Ходас працював у Дніпровському історичному музеї з 2001 року. За словами колег, він був одночасно археологом, географом, спелеологом, фотографом, кресляром, промисловим альпіністом, помічником капітана яхти та музикантом. Постійно був готовим до авантюр та жертвував власним заради іншим. Певний час він також очолював відділ археології. З початком повномасштабної російської агресії проти України Володимир долучився до лав ЗСУ і служив у підрозділі з логістики. На жаль, його серце не витримало і сьогодні, 25 червня, стало відомо, що він помер.

Новости Днепра про Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

Сумну звістку повідомили на сторінці Дніпровського історичного музею у Facebook.

“Велика втрата для музею та археологічної спільноти України. Не витримало серце нашого колеги та діючого військового Володимира Ходаса”, – написали на сторінці музею.

Там зазначили, що Володимир Ходас ігнорував проблеми в ім’я виконання бойових завдань. Колеги пам’ятають його відданим своїй справі, товариського та щирого у відстоюванні інтересів музею.

“Наші захисники не є сталевими і броньованими. Інколи, приїжджаючи додому з фронту, вони відчувають проблеми зі здоров’ям, а інколи ось так неочікувано, як Володимир помирають від тих проблем, які довгий час ігнорувалися в ім’я виконання бойових завдань. Відданий справі, товариський, щирий у відстоюванні інтересів музею. Пам’ятаємо… Дякуємо за службу…”, – йдеться в повідомленні.

Допомогти дружині Володимира Ходаса можна за посиланням.

Читайте також:

Новости Днепра про Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    У Дніпрі скаржаться на групу дітей, що навмисне дряпають автівки біля АТБ

    У Дніпрі група дітей шкрябає чужі автівки.

    Світлові тату і 3D створіння на деревах: компанія з Дніпра підсвітила цілий острів в ОАЕ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Світлові тату і 3D створіння на деревах: компанія з Дніпра підсвітила цілий острів в ОАЕ

    Дніпряни продовжують дивувати світ своїми креативними ідеями та професійністю.

    ТОП-5 незвичайних озер в Україні, де можна відпочити влітку 2024 року: де знаходяться і скільки коштує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    ТОП-5 незвичайних озер в Україні, де можна відпочити влітку 2024 року: де знаходяться і скільки коштує

    Багато хто прагне відпочити закордоном, просто не знаючи, що в…

    «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:16
    «Я з поліції, ваша донька побила дитину»: шахраї-роми з Кривого Рогу ошукали українців на півмільйона гривень

    У Кривому Розі шахраї ромської національності дзвонили людям під виглядом…

    Наверх