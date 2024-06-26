Помер видатний археолог історичного музею з Дніпра, який служив у лавах ЗСУ

Помер археолог, працівник Дніпровського історичного музею імені Яворницького та військовий Володимир Ходас.

Володимир Ходас працював у Дніпровському історичному музеї з 2001 року. За словами колег, він був одночасно археологом, географом, спелеологом, фотографом, кресляром, промисловим альпіністом, помічником капітана яхти та музикантом. Постійно був готовим до авантюр та жертвував власним заради іншим. Певний час він також очолював відділ археології. З початком повномасштабної російської агресії проти України Володимир долучився до лав ЗСУ і служив у підрозділі з логістики. На жаль, його серце не витримало і сьогодні, 25 червня, стало відомо, що він помер.

Сумну звістку повідомили на сторінці Дніпровського історичного музею у Facebook.

“Велика втрата для музею та археологічної спільноти України. Не витримало серце нашого колеги та діючого військового Володимира Ходаса”, – написали на сторінці музею.

Там зазначили, що Володимир Ходас ігнорував проблеми в ім’я виконання бойових завдань. Колеги пам’ятають його відданим своїй справі, товариського та щирого у відстоюванні інтересів музею.

“Наші захисники не є сталевими і броньованими. Інколи, приїжджаючи додому з фронту, вони відчувають проблеми зі здоров’ям, а інколи ось так неочікувано, як Володимир помирають від тих проблем, які довгий час ігнорувалися в ім’я виконання бойових завдань. Відданий справі, товариський, щирий у відстоюванні інтересів музею. Пам’ятаємо… Дякуємо за службу…”, – йдеться в повідомленні.

Допомогти дружині Володимира Ходаса можна за посиланням.

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