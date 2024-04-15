Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Помер всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто Каваллі

Сьогодні 18:59
просмотров

Причина смерті модельєра наразі офіційно не називалася, але, за даними ЗМІ, він деякий час хворів.

Новости Днепра про Помер всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто Каваллі

Всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто Каваллі помер у віці 83 років. Про це повідомив модний дім Roberto Cavalli увечері у п’ятницю, 12 квітня, в соціальних мережах.

“Сьогодні ми з великим сумом прощаємося з нашим засновником Роберто Каваллі. Від скоромного початку у Флоренції Роберто досягнув успіху, створивши всесвітньо відоме ім’я, яке люблять і поважають всі. Від природи талановитий і креативний, Роберто вірив, що кожен може відкрити та розвинути митця в собі. Спадщина Роберто Каваллі житиме завдяки його творчості, любові до природи та завдяки родині, якою він дорожив”, – йдеться у повідомленні модного дому в Facebook.

Причина смерті модельєра наразі офіційно не називалася, але, за даними Reuters, він деякий час хворів. Помер дизайнер у своєму будинку у Флоренції, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

У Каваллі залишилось шестеро дітей та партнерка Сандра Бергман Нільссон.

Модельєр заснував свій бренд на початку 70-х років і став відомим передусім завдяки своїми колекціями з анімалістичними принтами.

Новости Днепра про Помер всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто Каваллі

Читайте також:

Новости Днепра про Помер всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто КавалліУкраїнська Новости Днепра про Помер всесвітньо відомий італійський модельєр Роберто КавалліРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх