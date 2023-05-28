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Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

Сьогодні 12:30
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Помер Ілля Кабаков.

Новости Днепра про Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

27 травня стало відомо про смерть художника Іллі Кабакова. Про це мовиться на Facebook-сторінці Фундації Іллі та Емілії Кабакових. 

З великим сумом повідомляємо що Ілля Кабаков пішов у вічність, великий художник, філософ, кохана людина, дорогий батько та дідусь, якого обожнювали, – йдеться в дописі.

Іллі Кабакову було 90 років. Останнім часом він жив у Нью-Йорку. 

Хто такий Ілля Кабаков?

Новости Днепра про Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

Ілля Кабаков – художник-концептуаліст. Народився у Дніпрі, але свою кар’єру побудував у Москві, куди переїхав ще в молодості. Навчався в провідних московських академіях, а з 1950 року був ілюстратором дитячих книжок. У 1988 році переїхав до Америки, але був тісно пов’язаний з російським мистецтвом. 

Прославився своїми інсталяціями на космічну тему. Найвідоміша робота – “Людина, що полетіла зі своєї квартири в космос”. Мистецтвознавці стверджують, що на творчість Кабакова вплинуло життя у рідному Дніпропетровську, що був тоді закритим містом, яке виготовляло ракети. Саме тому митець мав потяг до усього, що пов’язане з космосом. 

Найвідоміші роботи:

  • Жук (1982);
  • Людина, що вилетіла у космос зі своєї кімнати (1986);
  • Лабіринт (альбом моєї матері) (1990);
  • Туалет (1992).

Новости Днепра про Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

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Новости Днепра про Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля КабаковУкраїнська

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