Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

З великим сумом повідомляємо що Ілля Кабаков пішов у вічність, великий художник, філософ, кохана людина, дорогий батько та дідусь, якого обожнювали, – йдеться в дописі.

Іллі Кабакову було 90 років. Останнім часом він жив у Нью-Йорку.

Хто такий Ілля Кабаков?

Ілля Кабаков – художник-концептуаліст. Народився у Дніпрі, але свою кар’єру побудував у Москві, куди переїхав ще в молодості. Навчався в провідних московських академіях, а з 1950 року був ілюстратором дитячих книжок. У 1988 році переїхав до Америки, але був тісно пов’язаний з російським мистецтвом.

Прославився своїми інсталяціями на космічну тему. Найвідоміша робота – “Людина, що полетіла зі своєї квартири в космос”. Мистецтвознавці стверджують, що на творчість Кабакова вплинуло життя у рідному Дніпропетровську, що був тоді закритим містом, яке виготовляло ракети. Саме тому митець мав потяг до усього, що пов’язане з космосом.

Найвідоміші роботи: