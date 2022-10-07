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Помер у швидкій: у Дніпрі побили чоловіка

Сьогодні 10:24
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Сьогодні, 7 жовтня, близько 7:00 на лінію "103" повідомили, що в Амур-Нижньодніпровському районі побили чоловіка.

Новости Днепра про Помер у швидкій: у Дніпрі побили чоловіка

Він лежав біля будинку на вул. Дементьєва, 8.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Чоловіка забрали медики. На жаль, під час реанімаційних дій в кареті швидкої допомоги він помер.

Зазначається, що потерпілий встиг повідомити лише своє ім’я та те, що його побили.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про Помер у швидкій: у Дніпрі побили чоловіка

 

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