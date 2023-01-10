Помер у різдвяну ніч: пішов з життя відомий український режисер із Дніпра

Режисеру Максиму Арделяну було 42 роки.

Його смерть підтвердила дружина Наталія Богданова. На своїй сторінці у Facebook жінка повідомила: “Він любив жити на повну, всім все організовувати, перебувати в центрі подій і дивувати”.

Режисеру було лише 42 роки. Наталя зазначила, що Максим помер у різдвяну ніч.

“Піти на Різдво уві сні – це особлива благодать і божа любов”, – написала кохана режисера.

Український режисер Максим Арделян, відомий завдяки проєктам “Таврійські ігри”, “Золота Жар-птиця”, М1 Music Awards.

Режисер родом із Дніпра, проте після навчання в університеті залишився працювати в Києві і прожив там все життя.

Церемонія прощання з Арделяном призначена на 11 січня в селі Білогородка Київської області на Білому цвинтарі. Дружина режисера попросила приносити лише живі квіти, оскільки померлий не любив усе штучне. 11 січня також відбудеться вечір пам’яті Арделяна.

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