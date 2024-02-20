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Помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в Німеччині

Сьогодні 21:58
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У лікарні помер Артем Козаченко - ще один баскетболіст, на якого напали у Німеччині 10 лютого.

Новости Днепра про Помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в Німеччині

Український баскетболіст Артем Козаченко, якого ножем поранили німецькі підлітки, помер у лікарні 20 лютого. Про це повідомили на Instagram-сторінці баскетбольного клубу ART Giants, де грав Артем.

Раніше від нападу загинув його друг Володимир Єрмаков. На хлопців напали ввечері 10 лютого. Німецькі підлітки з ножем перестріли баскетболістів. Володимир від отриманих поранень помер майже відразу, а ось за життя Артема лікарі боролися ще 10 днів. 

Останніми днями його стан різко погіршився. Лікарі намагалися реанімувати хлопця, але це зробити не вдалося. 

Артем був невід’ємною частиною нашої команди NBBL U-19. Ми глибоко шоковані, сумуємо і прощаємося з ще одним великим баскетбольним талантом з наших лав, — написав клуб.

Новости Днепра про Помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в Німеччині

Напади на українських баскетболістів у Німеччині – що відомо

У німецькому місті Дюссельдорф внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста. Поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про Помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в НімеччиніУкраїнська Новости Днепра про Помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в НімеччиніРусский

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