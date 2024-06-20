Помер 88-річний канадський актор Дональд Сазерленд, який найбільш відомий своєю роллю в “Голодних іграх”

Дональд Сазерленд, актор “Не дивись зараз” і “Голодні ігри”, помер у віці 88 років
Актору було 88 років. Про його смерть написав син Дональда у Х (Twitter).
Сазерленд відомий за ролями в серії фільмів «Голодні ігри», а також у картинах “Гордість та упередження”, “Військово-польовий госпіталь” та інших.
Всього на його рахунку близько 200 фільмів та серіалів. Володар премії “Еммі”, двох “Золотих глобусів” та почесного “Оскара”.
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