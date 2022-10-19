Полиці для буккросингу: де у Дніпрі можна взяти книгу «напрокат»

Буккросінг - термін, що означає безкоштовний обмін різними книгами. Він дуже популярний у Європі і вже кілька років намагається «прижитися» у Дніпрі.

Шанувальники буккросингу встановлюють містом безкоштовні «бібліотеки», привозять туди книжки, щоб кожен бажаючий міг узяти літературу, прочитати її, передати іншому чи повернути на місце. Або ж – принести туди книги з дому, поділитись ними з іншими читачами. Але не всюди вуличні «бібліотеки» приживаються. Так, на Катеринославському бульварі за одну ніч хтось забрав усю літературу з вуличної шафи. У сквері Усачова книги та «полку» спалили через кілька днів після їх відкриття у 2021 році. Після таких дій вандалів чи любителів збирати макулатуру в ентузіастів опускаються руки.

Кілька років тому рух буккросингу почав набувати масштабів. Вільні книжкові полиці, куди можна принести свою книгу, стали встановлювати в школах, дитячих садках та різних соціальних установах, де ними можуть переважно скористатися вихованці або співробітники цих садків, шкіл та інше.

Але є у Дніпрі кілька місць, куди принести свою книгу на обмін може будь-хто.

Так, полиці, де можна взяти почитати книгу, є в обласній лікарні Мечникова, у холі головного корпусу. У 9 корпусі ДНУ, у холі обласної бібліотеки та при вході до обласної Універсальної наукової бібліотеки у Дніпрі.

Також книги можна обміняти під час виходу з Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Ще одне місце, де можна обміняти книгу, – книжковий ринок. Щоправда, якщо для того, щоб залишити збірку чи роман на полиці для буккросингу особливих вимог немає, то на книжковому ринку продавці спочатку ретельно перевірять її стан, а потім уже вирішать: чи підходить книга на обмін чи ні.

Полку для буккросингу під силу створити кожному навіть не виходячи з дому. Для цього можна встановити пару полиць у під’їзді та принести туди кілька книг і пояснити сусідам, що це і для чого потрібно.

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