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Полум’я спалахнуло всередині: у Дніпрі на вулиці Бутова згорів будинок

Сьогодні 07:15
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6 жовтня у Дніпрі на вулиці Бутова спалахнув одноповерховий житловий будинок.
Новости Днепра про Полум'я спалахнуло всередині: у Дніпрі на вулиці Бутова згорів будинок

Рятувальники, які прибули на місце, з’ясували, що полум’я спалахнуло всередині одноповерхового будинку. На момент приїзду співробітників Держслужби вогонь встиг охопити кімнати будинку і перекинутися на дах.

 

Полум’я пошкодило домашні речі, внутрішнє облицювання стін, дах будинку, а також меблі, що знаходяться в ньому. Загальна площа пожежі сягнула 70 квадратних метрів. У пригоді, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу оперативно загасили. У рятувальній операції взяли участь 11 співробітників Держслужби.

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Новости Днепра про Полум'я спалахнуло всередині: у Дніпрі на вулиці Бутова згорів будинокУкраїнська Новости Днепра про Полум'я спалахнуло всередині: у Дніпрі на вулиці Бутова згорів будинокРусский

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