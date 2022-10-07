Полум’я спалахнуло всередині: у Дніпрі на вулиці Бутова згорів будинок

Полум’я пошкодило домашні речі, внутрішнє облицювання стін, дах будинку, а також меблі, що знаходяться в ньому. Загальна площа пожежі сягнула 70 квадратних метрів. У пригоді, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу оперативно загасили. У рятувальній операції взяли участь 11 співробітників Держслужби.
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