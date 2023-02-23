Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, – офіційно

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNN.
“Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання”, – наголосив глава держави.
За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, “протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками”.
Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.
“Це не тільки у нас – ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є”, – уточнив він.
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