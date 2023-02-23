Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, – офіційно

Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. Їх планують доставити протягом місяця.

“Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання”, – наголосив глава держави.

За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, “протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками”.

Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.