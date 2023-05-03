Сайт Дніпра Новини Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО) Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)
У Дніпрі врятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту.
У вівторок, 2 травня, у Дніпрі чоловік
стрибнув з Амурського мосту. Цей факт підтвердили в поліції.
Про те, що хтось стрибнув з мосту, поліціянтам повідомили перехожі. На щастя, дніпрянин вижив. На місце вирушили співробітники водного патруля, які затягли чоловіка на човен та доправили до берега.
Лікарі швидкої, що прибули на місце події, констатували у 27-річного громадянина переохолодження. Чоловіка шпиталізували.
Патрульні показали кадри порятунку містянина.
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Українська Яна Юхименко
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