Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)

Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)

Сьогодні 13:57
просмотров

У Дніпрі врятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту.

Новости Днепра про Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)

У вівторок, 2 травня, у Дніпрі чоловік стрибнув з Амурського мосту. Цей факт підтвердили в поліції.

Про те, що хтось стрибнув з мосту, поліціянтам повідомили перехожі. На щастя, дніпрянин вижив. На місце вирушили співробітники водного патруля, які затягли чоловіка на човен та доправили до берега. 

Лікарі швидкої, що прибули на місце події, констатували у 27-річного громадянина переохолодження. Чоловіка шпиталізували.
 
Патрульні показали кадри порятунку містянина.
 

Читайте також:

Новости Днепра про Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:26
    Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня

    У Дніпровському районі чули вибух.

    Вимагали 35 тис. доларів у місцевого мешканця: у Дніпрі затримали злочинну групу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:59
    Вимагали 35 тис. доларів у місцевого мешканця: у Дніпрі затримали злочинну групу

    У Дніпрі злочинна група вимагала у місцевого жителя 35 тис.…

    Будинок на три поверхи замість торговців книгами: як раніше виглядав Театральний бульвар у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:20
    Будинок на три поверхи замість торговців книгами: як раніше виглядав Театральний бульвар у Дніпрі (ФОТО)

    Важко повірити, але Театрального бульвару у Дніпрі могло б не…

    Смертельна ДТП з фурою на трасі Дніпро – Павлоград: водія вирізали з салону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:54
    Смертельна ДТП з фурою на трасі Дніпро – Павлоград: водія вирізали з салону

    На трасі Дніпро - Павлоград в ДТП загинув 32-річний чоловік.

    Наверх