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  • Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

Сьогодні 15:02
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У Дніпрі розшукують 32-річного Романа Іванова за скоєння тяжкого злочина. Поліція звертається до місцевих жителів з проханням допомогти в пошуку.

Новости Днепра про Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

Правоохоронці описали злочинця як чоловіка худорлявої статури зростом 190 см із русявим коротким волоссям та світлими очима. 

Серед особливих примет: татуювання групи крові на грудній клітині зліва, а також тату на правому зап’ясті у вигляді акули.

Злочинець був одягнений у куртку кольору хакі з капюшоном та темні штани.

Будь-яку інформацію щодо місця перебування розшукуваного просять повідомити за номерами телефонів 0 (96) 884 83 94 або 102.

Новости Днепра про Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

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Новости Днепра про Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочинуУкраїнська Новости Днепра про Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочинуРусский

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