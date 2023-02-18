Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

У Дніпрі розшукують 32-річного Романа Іванова за скоєння тяжкого злочина. Поліція звертається до місцевих жителів з проханням допомогти в пошуку.

Правоохоронці описали злочинця як чоловіка худорлявої статури зростом 190 см із русявим коротким волоссям та світлими очима.

Серед особливих примет: татуювання групи крові на грудній клітині зліва, а також тату на правому зап’ясті у вигляді акули.

Злочинець був одягнений у куртку кольору хакі з капюшоном та темні штани.

Будь-яку інформацію щодо місця перебування розшукуваного просять повідомити за номерами телефонів 0 (96) 884 83 94 або 102.

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