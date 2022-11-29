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  • Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього “прильоту” по Дніпру (ФОТО)

Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього “прильоту” по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні 10:23
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Поліцейські фіксують наслідки вчорашнього обстрілу Дніпра.

Новости Днепра про Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього

Як розповіли в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, внаслідок влучання російських ракет загиблих чи поранених немає. На місці прильоту почалася пожежа – зруйноване приватне підприємство, знищені виробничі приміщення.

Поліціянти збирають докази ворожої атаки та фіксують наслідки.

Нагадаємо, вчора Дніпро пережив чергову ракетну атаку. Ввечері мешканці міста чули вибухи. Як пізніше повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, по Дніпру випустили чотири ракети.

Новости Днепра про Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього

Новости Днепра про Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього

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Новости Днепра про Поліція показала перші кадри з місця вчорашнього Українська

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