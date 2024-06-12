Поліція підтвердила смерть дівчинки з Дніпропетровщини, яка зникла тиждень тому в Німеччині

Мертву дитину виявили біля лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.

Це підтвердила німецька поліція. Правоохоронці зазначили, що тіло, яке знайшли вчора, 8 червня, в лісі, належить 9-річній Валерії Гудзенко з Дніпропетровщини.

“Це сумна впевненість. Загибла дівчинка – зникла безвісти дев’ятирічна Валерія. Ми висловлюємо глибоке співчуття її родині. Валерія стала жертвою злочину. Ми проводимо розслідування в Україні, – заявив начальник поліції Карстен Кемпф, пише німецьке видання Bild.

Поліцейський також додав, що «після розслідування та розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину».

Речниця прокуратури Інгрід Бурґгарт зазначила, що наразі розслідування зосереджене на колі спілкування родини. За її словами, підозрюваних ще не знайшли та нікого не заарештували.

Нагадаємо, про зникнення 9-річної Валерії стало відомо 3 червня. Вона вранці пішла до школи, але на заняттях так і не з’явилася. Згодом однокласники повідомили, що бачили школярку неподалік навчального закладу. Батьки дівчинки вважають, що її викрали. Тато Валерії, який служить в ЗСУ, збирався приїхати до Німеччини, аби допомогти в пошуках.

Вчора, 11 червня, стало відомо, що під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія). Про це пише Bild.

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Зазначається, що це місце ще не перевіряли, але після появи нових свідчень свідків, які чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію. Поліція тоді не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

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