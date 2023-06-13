Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

Сьогодні 18:45
просмотров

Правоохоронці продовжують документування воєнного злочину росії та патрулюють біля пошкоджених будівель задля забезпечення безпеки і правопорядку.

Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Пошуково-рятувальна операція закінчена, утім всі профільні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадуємо, що всі постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до поліції за телефоном «102».

Читайте також:

Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударівУкраїнська Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

    Дівчина сильно пошкодила хребет.

    На Дніпропетровщині низка електричок змінила графік руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    На Дніпропетровщині низка електричок змінила графік руху

    Через перехід на літній графік руху поїздів далекого спрямування кілька…

    У Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:01
    У Дніпрі з’являться вул. Багряного, Енеїди, Комети, Марусі Чурай: які топоніми планують перейменувати

    У Дніпрі планують перейменувати ще майже чотири десятки вулиць, провулків…

    Отримав важке поранення біля Бахмута: у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    Отримав важке поранення біля Бахмута: у лікарні Дніпра врятували 21-річного солдата-сироту

    Дякуємо лікарям за порятунок наших Героїв!

    Наверх