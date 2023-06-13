Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

Правоохоронці продовжують документування воєнного злочину росії та патрулюють біля пошкоджених будівель задля забезпечення безпеки і правопорядку.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Пошуково-рятувальна операція закінчена, утім всі профільні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадуємо, що всі постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до поліції за телефоном «102».

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