Поліція Кривого Рогу зареєструвала 257 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Пошуково-рятувальна операція закінчена, утім всі профільні служби продовжують працювати на місцях влучань.
Нагадуємо, що всі постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до поліції за телефоном «102».
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