Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської

Прикмети: на вигляд 63-65 років, зріст 170 см, худої статури, волосся темне з сивиною, зачіска коротка, очі блакитні.
Була одягнена: одяг не встановлений
Особливі прикмети: специфічна поведінка, жестикулює перехожим або автомобілям.
Всім, кому відомо про місце перебування зниклої Світлани Гаєвської, просимо повідомити за телефонами: 102, (098) 242-58-03, (050) 948-53-23 або іншим зручним для вас способом.
Читайте також:
Автор:
У Покрові Нікопольського району поліцейські викрили чоловіка на збуті зброї…
Сім'ї з Дніпра, а також переселенці, які витрачають на оплату…
У Дніпрі нашестя змій.
Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що…