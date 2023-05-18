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  • Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської

Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської

Сьогодні 19:45
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63-річна жителька міста Новомосковська з 15 травня відсутня за місцем мешкання.

Новости Днепра про Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської

Прикмети: на вигляд 63-65 років, зріст 170 см, худої статури, волосся темне з сивиною, зачіска коротка, очі блакитні.

Була одягнена: одяг не встановлений

Особливі прикмети: специфічна поведінка, жестикулює перехожим або автомобілям.

Всім, кому відомо про місце перебування зниклої Світлани Гаєвської, просимо повідомити за телефонами: 102, (098) 242-58-03, (050) 948-53-23 або іншим зручним для вас способом.

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