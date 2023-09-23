Поліція Дніпра за одну годину знайшла вкрадений мотоцикл

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Інцидент трапився у Чечелівському районі міста, 45-річний зловмисник вкрав мотоцикл з території приватного домогосподарства.
До поліції звернувся власник транспортного засобу та повідомив про крадіжку вчора, 22 вересня.
Власник залишив мотоцикл у дворі будинку по вулиці Південмашівській ввечері, а зранку його вже не було на місці.
Працівники поліції оперативно розшукали зловмисника та повернули мотоцикл господарю.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), – сказано у повідомленні поліції.
Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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