Поліція Дніпра розшукує маленького хлопчика, який пішов з дому та не повернувся

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.
10-річний хлопчик пішов з дому вчора, 3 червня, після 14:00 та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: зріст 130-135 см, повної статури, волосся світло-русяве, очі світло-карі, шрам зліва біля брови.
Був одягнений у зелену футболку, коричневі штани, кросівки чорно-червоні. Мав при собі сумочку синю з написами.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомляйте за телефоном (096) 884 83 94 або на лінію 102.
UPD: Хлопчика розшукали, жертвою злочину не став.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зник. Відомо, що він погано орієнтується у просторі.
Читайте також:
Автор:
Село в Дніпропетровській області може потрапити в мережу ООН
У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникла 47-річна жінка.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка впала в комунікаційних колодязь.
У Синельниківському районі чоловік кинув гранату у двір свого сусіда.