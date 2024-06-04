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Поліція Дніпра розшукує маленького хлопчика, який пішов з дому та не повернувся

Сьогодні 07:40
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У Дніпрі поліція розшукує 10-річного Миколу Панченко.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує маленького хлопчика, який пішов з дому та не повернувся

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.

10-річний хлопчик пішов з дому вчора, 3 червня, після 14:00 та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 130-135 см, повної статури, волосся світло-русяве, очі світло-карі, шрам зліва біля брови.

Був одягнений у зелену футболку, коричневі штани, кросівки чорно-червоні. Мав при собі сумочку синю з написами.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомляйте за телефоном (096) 884 83 94 або на лінію 102.

UPD: Хлопчика розшукали, жертвою злочину не став.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зник. Відомо, що він погано орієнтується у просторі.

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