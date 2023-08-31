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  • “Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки”: мережею шириться новий фейк

“Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки”: мережею шириться новий фейк

Сьогодні 10:54
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Російські пропагандисти поширюють черговий фейк.

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Так, мережею шириться новина, що поліцейський у Дніпрі застосував зброю нібито під час вручення повістки. Але це черговий фейк російської пропаганди.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Як відомо, у Дніпрі 29 серпня дійсно сталася смертельна стрілянина. Але авто, в якому був загиблий, зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Жінка та чоловік, які були в Jaguar, поводилися з правоохоронцям зневажливо – це зафіксували бодікамери патрульних. Потім у них виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Отже, немає жодного офіційного підтвердження, що причиною конфлікту між правоохоронцями і чоловіком стала саме повістка, – підсумували у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам і не поширюйте російську брехню!

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