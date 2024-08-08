Поліцейські зʼявляться в 140 школах Дніпра і області до кінця року

На Дніпропетровщини формують новий поліцейський підрозділ – Службу освітньої безпеки, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Правоохоронці цього підрозділу працюватимуть на постійній основі.
А стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і діючі правоохоронці. Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу, – йдеться у повідомленні.
В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку, аби з вересня розпочати роботу. Половина чергуватиме у навчальних закладах Кам’янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району. Решта – у Дніпрі.
Загалом до кінця року такі офіцери будуть у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону.
Вони охоронятимуть порядок. Реагуватимуть на правопорушення. Проводитимуть профілактичні заняття й бесіди з учнями. Співпрацюватимуть з педагогами. Будуть старшими наставниками для дітей, – зазначив Лисак.
Повідомляється, що така концепція діє в США вже багато десятиліть, тому в Україні вирішили перейняти досвід наших союзників.
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