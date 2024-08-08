Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Поліцейські зʼявляться в 140 школах Дніпра і області до кінця року

Сьогодні 16:59
просмотров

У школах Дніпра та області з'являться поліціянти.

Новости Днепра про Поліцейські зʼявляться в 140 школах Дніпра і області до кінця року

На Дніпропетровщини формують новий поліцейський підрозділ – Службу освітньої безпеки, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Правоохоронці цього підрозділу працюватимуть на постійній основі.

А стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і діючі правоохоронці. Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу, – йдеться у повідомленні. 

В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку, аби з вересня розпочати роботу. Половина чергуватиме у навчальних закладах Кам’янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району. Решта – у Дніпрі.

Загалом до кінця року такі офіцери будуть у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону.

Вони охоронятимуть порядок. Реагуватимуть на правопорушення. Проводитимуть профілактичні заняття й бесіди з учнями. Співпрацюватимуть з педагогами. Будуть старшими наставниками для дітей, – зазначив Лисак.

Повідомляється, що така концепція діє в США вже багато десятиліть, тому в Україні вирішили перейняти досвід наших союзників. 

Читайте також:

Новости Днепра про Поліцейські зʼявляться в 140 школах Дніпра і області до кінця рокуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У коледжі Дніпра незаконно виготовляли фарбу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:14
    У коледжі Дніпра незаконно виготовляли фарбу

    У коледжі Дніпра відкрили підпільне виробництво фарби.

    В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:02
    В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступні

    В Україні запустили додаток для військових “Армія+”.

    Як 40 років тому у Дніпрі виглядав популярний пивбар «Минутка», який усі називали «Канаткою»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:26
    Як 40 років тому у Дніпрі виглядав популярний пивбар «Минутка», який усі називали «Канаткою»

    У 1980-х роках особливою популярністю у Дніпрі користувалися пивбари. У…

    У Дніпрі рятують інспектора поліції із Запоріжжя, який постраждав на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Дніпрі рятують інспектора поліції із Запоріжжя, який постраждав на фронті

    У Дніпрі рятують важкопораненого військового, якому відірвало ногу на фронті.

    Наверх