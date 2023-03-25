Політех, школи, гімазії та ліцеї: у Дніпрі повідомили про замінування низки навчальних закладів

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.
Вибухотехніки обстежили наступні заклади:
На локаціях не було виявлено жодних вибухових пристроїв. Інформація про замінування виявилася хибною.
Нагадаємо, статтею 259 Кримінального кодексу України визначено, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, – карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.
У випадку, коли об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, – карається позбавленням волі від 4 до 8 років.
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