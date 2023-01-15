“Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію

Захисник із Дніпра, який зараз воює на Донбасі, за 4 години примчав до мами, яка дивом вижила під час ракетного удару по багатоповерхівці на Перемозі.

Про це Максим розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Максим – військовий. Наразі воює на Донбасі. Вчора почувши про те, що його будинок зруйнувала ракета, примчав до рідного міста.

Про те, що його мама можливо вижила, дізнався з відео в соцмережах. Його квартира знаходилася на 9 поверсі зруйнованого будинку. Мама дивом вижила на клаптику кухні, який вцілів після удару. Жінку привалило бетонною плитою. Зараз вона в лікарні.

У квартирі разом з мамою були кіт та собака. Тварини не вижили.

Якщо хочете допомогти фінансово Максимові – вся інформація на його сторінці.

Читайте також:

Українська

Автор: