“Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію

Про це Максим розповів на своїй сторінці в інстаграмі.
Максим – військовий. Наразі воює на Донбасі. Вчора почувши про те, що його будинок зруйнувала ракета, примчав до рідного міста.
Про те, що його мама можливо вижила, дізнався з відео в соцмережах. Його квартира знаходилася на 9 поверсі зруйнованого будинку. Мама дивом вижила на клаптику кухні, який вцілів після удару. Жінку привалило бетонною плитою. Зараз вона в лікарні.
У квартирі разом з мамою були кіт та собака. Тварини не вижили.
Якщо хочете допомогти фінансово Максимові – вся інформація на його сторінці.
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