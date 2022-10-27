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  • Поки чекаємо відкриття McDonald’s: у Дніпрі зробили гігантський солодкий бургер

Поки чекаємо відкриття McDonald’s: у Дніпрі зробили гігантський солодкий бургер

Сьогодні 12:06
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Відомий дніпровський кондитер зробив гігантський солодкий бургер.

Новости Днепра про Поки чекаємо відкриття McDonald's: у Дніпрі зробили гігантський солодкий бургер

Черговим солодким шедевром поділився відомий у Дніпрі кондитер Дмитро Нікіфоренко. Замість м’яса, сиру та солоних огірків – смак апельсину, банану та ванільний бісквіт.

Усім поціновувачам McDonald’s присвячено. Торт “Бургер”. Вага 3кг. Всередині ванільний бісквіт, крем Чіз, полуничне конфі, бананово-апельсиновий курд, – зазначив кондитер.

У коментарях містяни зазначають, що замовник торту явно скучив за відомою мережею фастфуду. 

Коли McDonald’s відкриється у Дніпрі – невідомо. На початку жовтня відкрилися ресторани в Києві, Львові та Тернополі.

Новости Днепра про Поки чекаємо відкриття McDonald's: у Дніпрі зробили гігантський солодкий бургер

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Новости Днепра про Поки чекаємо відкриття McDonald's: у Дніпрі зробили гігантський солодкий бургерУкраїнська

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