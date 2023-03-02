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  • Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітей

Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітей

Сьогодні 10:21
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У Кам'янському родина ледь не вчаділа в приватному будинку.

Новости Днепра про Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітей

Про це розповіла медик Лариса Биданцева. 

Виклик до станції екстреної медицини в Кам’янському надійшов 27 лютого. Чоловік повідомив, що жінка та двоє дітей втратили свідомість. 

Приїхавши на місце, фельдшери з’ясували, що чоловік приймав душ, використовуючи для підігріву води газовий котел. Коли батько повернувся в кімнату, то побачив, що його дружина та двоє дітей лежать на підлозі без свідомості. 

Медики почали надавати їм необхідну медичну допомогу та покликали ще одну бригаду швидкої. Через деякий час 37-річна жінка та діти, яким по 10 та 16 років, прийшли в себе, але відчували запаморочення та слабкість. Дівчину та хлопчика відправили до лікарні в Дніпрі, а їхню маму у важкому стані до місцевого медичного закладу. 

У всіх постраждалих діагноз – отруєння чадним газом. Відомо, що родина переїхала до Кам’янського із Бахмуту. 

Новости Днепра про Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітей

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Новости Днепра про Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітейУкраїнська Новости Днепра про Поки батько був в душі: на Дніпропетровщині ледь не вчаділа жінка та двоє дітейРусский

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