Покурили та збагатилися: у Дніпрі з магазину викрали всю виручку та товар

Невідомі проникли у закритий магазин у провулку Парусному.
Вони зламали сейф, з якого вкрали близько 10 тисяч гривень, а також прихопили тютюнові вироби з прилавка.
На місці працювала поліція. Зловмисників шукають.
Джерело: Дніпро Оперативний
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