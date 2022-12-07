Покурили та збагатилися: у Дніпрі з магазину викрали всю виручку та товар

У Дніпрі на житловому масиві Парус з магазину викрали виручку та товар.

Невідомі проникли у закритий магазин у провулку Парусному.

Вони зламали сейф, з якого вкрали близько 10 тисяч гривень, а також прихопили тютюнові вироби з прилавка.

На місці працювала поліція. Зловмисників шукають.

Джерело: Дніпро Оперативний

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