Покликати на допомогу без дзвінка: в Україні запустили новий додаток для жінок

Додаток, де можна викликати поліцію без дзвінка, запустили в Україні.

В Україні запрацював застосунок для жінок, які страждають від насильства.

Такий додаток корисний у тих випадках, коли жінка у небезпеці, має доступ до телефону, але з певних причин не може зателефонувати до поліції, або ж вголос попросити про допомогу.

У застосунку є кнопка SOS без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою. Зовнішній інтерфейс застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні жінки.

Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги доступні тільки у прихованому інтерфейсі.

Доступ до застосунку відбувається через чатбот у Телеграмі. Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

Скористатися ботом можна ТУТ.

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