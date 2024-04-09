Покликати на допомогу без дзвінка: в Україні запустили новий додаток для жінок

В Україні запрацював застосунок для жінок, які страждають від насильства.
Такий додаток корисний у тих випадках, коли жінка у небезпеці, має доступ до телефону, але з певних причин не може зателефонувати до поліції, або ж вголос попросити про допомогу.
У застосунку є кнопка SOS без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою. Зовнішній інтерфейс застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні жінки.
Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги доступні тільки у прихованому інтерфейсі.
Доступ до застосунку відбувається через чатбот у Телеграмі. Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.
Скористатися ботом можна ТУТ.
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