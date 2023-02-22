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Погрожував ножем: криворіжець пограбував 62-річну жінку у під’їзді

Сьогодні 07:15
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Виявилося, що чоловік раніше вже був судимий за корисливі злочини.

Новости Днепра про Погрожував ножем: криворіжець пограбував 62-річну жінку у під’їзді

Погрожуючи ножем, нападник забрав у 62-річної жінки сумку з особистими речами, потім втік з місця події.

Злочин стався вдень 19 лютого у під’їзді одного з будинків на території Покровського району у Кривому Розі. З’ясувалося, що до розбійного нападу причетний 48-річний раніше судимий чоловік.

Його затримали. 21 лютого нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про Погрожував ножем: криворіжець пограбував 62-річну жінку у під’їздіУкраїнська Новости Днепра про Погрожував ножем: криворіжець пограбував 62-річну жінку у під’їздіРусский

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