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  • Погрожував пістолетом: у Кам’янському хлопець 2 рази пограбував один магазин

Погрожував пістолетом: у Кам’янському хлопець 2 рази пограбував один магазин

Сьогодні 06:45
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У Кам’янському 19-річний хлопець, погрожуючи пістолетом, 2 рази пограбував один магазин.

Новости Днепра про Погрожував пістолетом: у Кам'янському хлопець 2 рази пограбував один магазин

Протягом листопада хлопець двічі пограбував магазин: перший раз молодик став погрожувати пістолетом та вимагати гроші. Забравши виручку він втік з магазину.

Вдруге хлопець прийшов за кілька днів. Він тримав руки в карманах, роблячи вигляд, що там пістолет та погрожував продавчині. Хлопець забрав гроші та знову втік. 

Хлопця арештували та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Його будуть тримати під вартою до оголошення вироку. 

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