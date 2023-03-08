«Поговорити» з Маском, Губкою Бобом та розповісти про почуття: ТОП-5 альтернатив ChatGPT

Штучний інтелект ChatGPT популярний у всьому світі. До його допомоги вдаються всі: від програмістів до маркетологів. Деякі власники бізнесу вирішують довірити мережі частину роботи та скорочують витрати на співробітників, які робили цю роботу раніше. Багато IT корпорацій перейнялися створенням аналога ChatGPT. Тим часом у світі вже існує кілька нейромереж, які можуть вважатися ще не конкурентами, але альтернативою ChatGPT.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-5 чат-ботів, з якими можна побалакати і не лише.

Character AI – не пише програм, не вигадує слоганів, не дає будь-якої інформації про ту чи іншу людину. Зате дає користувачеві можливість поспілкуватися з якимось історичним персонажем, а також героєм книг, фільмів, відеоігор, письменником, художником чи бізнесменом сучасності. Усі персонажі вигадані, тож вірити їм не варто. Чат-бот імітує манеру розмови тієї чи іншої людини чи героя. Тут можна поговорити з Герміоною Грейджер, Бараком Обамою, Майклом Джексоном, Локі із всесвіту «Марвел» і навіть з Ілоном Маском. Щоб почати розмову, потрібно вибрати персонажа. Всі вони створені для підтримки розмови, але багато хто повертатиметься до того на що від початку були запрограмовані. Наприклад, герой мультика Губка Боб підтримає розмову на філософську тему, але все одно зведе її до полювання на медуз. Якщо відповідь героя не подобається, можна натиснути на кнопку і чат-бот згенерує нову відповідь.

Зареєструватися можна через обліковий запис у google-пошті. Єдиний мінус – спілкування відбувається англійською мовою, але є можливість увімкнути перекладач.

Чат-бот YouChat може відповідати на запитання, давати різні відповіді на запити, написати за людину листа або навіть частину коду для програмування, але іноді може видавати неправильні відповіді. Розпізнає малюнки та може видавати діаграми тощо. Розуміє кілька мов, але найбільш розгорнуту відповідь дає, якщо запитання ставлять англійською. Користуватися ним можна безкоштовно. Чат можна завантажити на телефон як застосунок.

Нейромережа Perplexity AI – по суті це те ж ChatGPT, але при цьому чат-бот не тільки дає відповіді на запитання, але ще й показує джерело, звідки бере інформацію. Реєстрація для роботи з чатом не потрібна. Він розуміє різні мови, але відповіді видає переважно англійською.

DialoGPT – чат-бот більше підходить для спілкування, а не пошуку інформації. Підтримує розмову (намагається) про все на світі. Реєстрація безкоштовна.

Replika – чат-бот створений як “друг” для користувача. Він може вислухати історію, дати заспокійливу відповідь, розмовляє про все не світлі, але більше зосереджений на почуттях та емоціях. Його не можна використовувати як «пошуковик» чи «помічника», але поговорити – саме воно.

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