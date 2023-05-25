Погодився добровільно: зрадника з Дніпропетровщини судитимуть за співпрацю з ворогом

У ході повномасштабного вторгнення армії рф в Україну водій одного з приватних підприємств Дніпропетровщини добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу зс рф.

Від російського куратора чоловік отримував завдання збирати та передавати через месенджер Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил ТРО ЗСУ на території Дніпропетровської області. Так він допомагав ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Російський агент за допомогою Google Maps повідомляв ворогу точне розташування об’єктів критичної інфраструктури, зокрема тягових та електропідстанцій.

Ворожого інформатора затримали у січні 2023 року під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. У нього вилучили мобільний з доказами протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 111 ККУ.

Наразі зрадник під вартою, йому загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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