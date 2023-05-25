Від російського куратора чоловік отримував завдання збирати та передавати через месенджер Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил ТРО ЗСУ на території Дніпропетровської області. Так він допомагав ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.
Російський агент за допомогою Google Maps повідомляв ворогу точне розташування об’єктів критичної інфраструктури, зокрема тягових та електропідстанцій.
Ворожого інформатора затримали у січні 2023 року під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. У нього вилучили мобільний з доказами протиправної діяльності.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 111 ККУ.
Наразі зрадник під вартою, йому загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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