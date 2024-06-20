Погодний апокаліпсис: у Дніпрі через сильний вітер падають дерева та здіймається пилюка (відео)

У Дніпрі 20 червня різко погіршилася погода.

Шквальний вітер та сильний дощ почався на лівому березі Дніпра. Мешканці опублікували відео, на якому видно як здіймається пил та зриває листя з дерев.

Також містяни повідомляють про падіння дерев на машини через сильний вітер та грім. Ймовірно, буде буря.

Будьте обережні. Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Нагадаємо, у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що сьогодні у Дніпрі та по області очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Вдень очікується дощ, можлива гроза і град. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

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