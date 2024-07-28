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Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі з самого ранку погода буде ясною, але увечері небо вкриється хмарами. Найімовірніше, вдень йтиме дрібний дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 28 липня:

  • Гримить грім без перерви – може піти град.
  • Коники голосно цокочуть – до спеки.
  • Багато зірок на небі – до хорошої погоди.

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Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиРусский

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